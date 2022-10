6e Rencontres de l’Association d’histoire de l’architecture (AHA) Institut national d’histoire de l’art, 14 octobre 2022, Paris.

Actualité des réflexions en histoire de l’architecture

Conformément aux ambitions de l’Association d’histoire de l’architecture, cette manifestation vise à présenter l’actualité des réflexions en histoire de l’architecture, à favoriser les échanges entre la pluralité d’acteurs et d’institutions actifs dans ce champ disciplinaire et favoriser la diffusion des connaissances.

La journée du 15 octobre organisée à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) examinera les thématiques « Architecture et ressources naturelles » et « Mise en situation et échelle un dans les expositions temporaires d’architecture ».

Cette manifestation figure dans le programme des Journées nationales de l’architecture.

Présentation de l’AHA

Fondée en 2015, l’Association d’histoire de l’architecture rassemble la pluralité des acteurs et des institutions actives dans le champ de l’histoire de l’architecture. Par des rencontres annuelles et la publication de sa revue Profils, l’AHA promeut la recherche, favorise la diffusion des connaissances et porte les intérêts de la communauté des acteurs.

Lieu d’échange et de convivialité, l’Association est aussi fortement présente sur Internet par son site, son annuaire en ligne, la liste de diffusion Philibert, sa chaîne vidéo sur Viméo, ainsi que sur Facebook, Twitter et Linkedin. Elle est hébergée par l’Institut national d’histoire de l’art.



