« Patrimoines photographiques, matériau pour l’histoire » conférence grand public Institut national d’histoire de l’art (INHA) – Galerie Colbert Paris, 16 septembre 2023, Paris.

« Patrimoines photographiques, matériau pour l’histoire » conférence grand public Samedi 16 septembre, 18h00 Institut national d’histoire de l’art (INHA) – Galerie Colbert Entrée libre

Conférence grand public autour de la patrimonialisation du médium photographique, la constitution des collections à partir du XIXe siècle et jusqu’à nos jours par Eléonore Challine, normalienne et agrégée d’histoire.

Si la photographie a bientôt 200 ans, l’histoire de sa reconnaissance comme patrimoine est beaucoup plus récente et n’a pas été une évidence, loin de là. Des premiers frémissements du médium à la fin du XIXe siècle jusqu’à l’institutionnalisation des années 1970- 1980, c’est sur le temps long qu’il faut observer ces mouvements et cette montée en puissance des patrimoines photographiques. Il ne s’agit pas seulement de produire une histoire institutionnelle mais plutôt d’étudier les rapports changeants que des sociétés entretiennent avec la photographie, passant d’une innovation scientifique à un patrimoine photographique qui constitue petit à petit un matériau pour l’histoire.

À propos d’Eléonore Challine

Normalienne et agrégée d’histoire, Eléonore Challine est maître de conférences en histoire de la photographie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre IUF Junior, et rédactrice en chef de la revue Photographica (Éditions de la Sorbonne). Elle est l’auteur d’Une histoire contrariée. Le musée de photographie en France (1839-1945), Paris, éditions macula, Collection : Transbordeur, 2017

Informations pratiques

Samedi 16 septembre

18h

Entrée libre

Institut national d’histoire de l’art – galerie Colbert

6 rue des Petits Champs 75002 Paris

Toutes les informations sont à retrouver sur l’agenda de l’INHA : www.inha.fr

Institut national d’histoire de l’art (INHA) – Galerie Colbert 6 rue des Petits Champs 75002 Paris Paris 75002 Paris 2e Arrondissement Paris Île-de-France 01 47 03 89 00 http://www.inha.fr [{« link »: « https://www.inha.fr/fr/index.html »}] Créé pour fédérer la recherche en histoire de l’art, l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) se compose d’un centre de recherche et d’un centre de ressource uniques au monde dans le domaine de l’histoire de l’art. Il déploie ses activités sur deux sites patrimoniaux, tout proches l’un de l’autre, et situés en plein coeur de Paris : la galerie Colbert ancienne galerie marchande du XIXe siècle, et la salle Labrouste au sein du site Richelieu.

L’INHA ouvre les portes de ses lieux d’ordinaire accessibles aux chercheurs et se saisit du thème de cette année pour y organiser différentes animations qui seront autant de moments pour le public de mieux comprendre le sens et les enjeux de l’histoire de l’art.

Dans la galerie Colbert, les visiteurs pourront aller librement à la rencontre de l’histoire de l’art, tout en découvrant les particularités de ce passage parisien. Et découvriront ses innombrables ressources dans la bibliothèque conçue par Henri Labrouste au XIXe siècle. Métro Bourse, Palais Royal,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00