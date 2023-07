Mini-conférences Institut national d’histoire de l’art (INHA) – Galerie Colbert Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Mini-conférences 16 et 17 septembre Institut national d’histoire de l’art (INHA) – Galerie Colbert Entrée libre

Présentation de 30 minutes par des doctorantes et des doctorants de leur sujet de thèse et de leur méthodologie de travail

Les doctorantes et doctorants des universités partenaires de la galerie Colbert ont aussi la parole lors des Journées européennes du patrimoine. Ils présenteront au public, sous une forme brève et vivante leur sujet de thèse et les méthodes qu’ils utilisent au quotidien pour leurs recherches.

Informations pratiques

Samedi 16 septembre

11h30 – Justine Cardoletti, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Voir et regarder : l’œil dans la sculpture française du XVIIIe siècle

14h – Cercle des américanistes multidisciplinaire interuniversitaire – Les Amériques : du fantasme à la réalité historique

15h30 – Thomas Lagane, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Circuler dans les zones humides : le cas des chemins en bois dans les tourbières du Nord-Ouest de l’Allemagne (Basse-Saxe)

17h- Quentin Richard, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut national du patrimoine – La Parure vestimentaire en Grèce Ancienne. Motifs, tissus, effets visuels dans la plastique et la céramique des époques archaïque et classique (VIe- Ve siècle av J-C)

——

Dimanche 17 septembre

11h30 – Coraline Refort, université Sorbonne Nouvelle, université de Florence – Les débuts d’Alice Guy au cinéma : la restauration d’une histoire (1896-1907)

13h30 – Cordélia Floc’hic, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Arbre sacré et arbre profane ? Étude iconographique du motif dans la peinture de paysage néerlandaise des XVIe et XVIIe siècles

15h30 – Valentine Breloux , université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Décorer les toits en Gaule romaine : les antéfixès de terre cuite. Typologie et contextes

17h – Louis Petitjean , université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – La découverte de la musique non-européenne. Une histoire critique de la circulation des savoirs organologiques au XIXe siècle

Institut national d’histoire de l’art – galerie Colbert – salle Pierre Demargne

6 rue des Petits Champs

75002 Paris

Entrée libre

Toutes les informations sont à retrouver sur l'agenda de l'INHA : www.inha.fr

Créé pour fédérer la recherche en histoire de l'art, l'Institut national d'histoire de l'art (INHA) se compose d'un centre de recherche et d'un centre de ressource uniques au monde dans le domaine de l'histoire de l'art. Il déploie ses activités sur deux sites patrimoniaux, tout proches l'un de l'autre, et situés en plein coeur de Paris : la galerie Colbert ancienne galerie marchande du XIXe siècle, et la salle Labrouste au sein du site Richelieu.

L’INHA ouvre les portes de ses lieux d’ordinaire accessibles aux chercheurs et se saisit du thème de cette année pour y organiser différentes animations qui seront autant de moments pour le public de mieux comprendre le sens et les enjeux de l’histoire de l’art.

Dans la galerie Colbert, les visiteurs pourront aller librement à la rencontre de l’histoire de l’art, tout en découvrant les particularités de ce passage parisien. Et découvriront ses innombrables ressources dans la bibliothèque conçue par Henri Labrouste au XIXe siècle. Métro Bourse, Palais Royal,

© Alexandra Thiélin, INHA 2022