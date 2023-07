Présentation des éditions de l’Institut national d’histoire de l’art Institut national d’histoire de l’art (INHA) – Galerie Colbert Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Présentation des éditions de l’Institut national d’histoire de l’art 16 et 17 septembre Institut national d’histoire de l’art (INHA) – Galerie Colbert Entrée libre

Présentation des éditions de l’Institut national d’histoire de l’art, revue Perspective, collection d’essais et ouvrages d’histoire de l’art, l’ensemble des ouvrages sont en vente sur le stand.

Informations pratiques

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

10 heures – 18 heures

6 rue des Petits Champs 75002 Paris

Galerie Colbert

Entrée libre

Toutes les informations sont à retrouver sur l’agenda de l’INHA : www.inha.fr

Institut national d’histoire de l’art (INHA) – Galerie Colbert 6 rue des Petits Champs 75002 Paris Paris 75002 Paris 2e Arrondissement Paris Île-de-France 01 47 03 89 00 http://www.inha.fr [{« link »: « https://www.inha.fr/fr/index.html »}] Créé pour fédérer la recherche en histoire de l’art, l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) se compose d’un centre de recherche et d’un centre de ressource uniques au monde dans le domaine de l’histoire de l’art. Il déploie ses activités sur deux sites patrimoniaux, tout proches l’un de l’autre, et situés en plein coeur de Paris : la galerie Colbert ancienne galerie marchande du XIXe siècle, et la salle Labrouste au sein du site Richelieu.

L’INHA ouvre les portes de ses lieux d’ordinaire accessibles aux chercheurs et se saisit du thème de cette année pour y organiser différentes animations qui seront autant de moments pour le public de mieux comprendre le sens et les enjeux de l’histoire de l’art.

Dans la galerie Colbert, les visiteurs pourront aller librement à la rencontre de l’histoire de l’art, tout en découvrant les particularités de ce passage parisien. Et découvriront ses innombrables ressources dans la bibliothèque conçue par Henri Labrouste au XIXe siècle. Métro Bourse, Palais Royal,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Alexandra Thiélin, INHA 2022