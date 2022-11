« Communautés imaginées » et mise en images des communautés : cultures visuelles et matérielles des nationalismes Institut national d’histoire de l’art – Galrie Colbert, salle Pierre-Jean Mariette Paris Catégorie d’évènement: Paris

« Communautés imaginées » et mise en images des communautés : cultures visuelles et matérielles des nationalismes Institut national d’histoire de l’art – Galrie Colbert, salle Pierre-Jean Mariette, 27 janvier 2023, Paris. « Communautés imaginées » et mise en images des communautés : cultures visuelles et matérielles des nationalismes Vendredi 27 janvier 2023, 10h00 Institut national d’histoire de l’art – Galrie Colbert, salle Pierre-Jean Mariette Séminaire Institut national d’histoire de l’art – Galrie Colbert, salle Pierre-Jean Mariette 2 rue Vivienne Quartier du Palais Royal Paris 75001 Île-de-France À propos de ce séminaire

Ce séminaire propose d’analyser les cultures visuelles et matérielles des nationalismes en considérant des productions culturelles créées, diffusées et consommées hors des circuits académiques de l’image. Il étudiera également le déploiement des rhétoriques nationalistes dans la presse illustrée et la caricature, l’affiche politique, la statuaire, le cinéma de propagande, mais aussi le design graphique, l’illustration pour enfants ou l’architecture. Tout en postulant l’originalité irréductible de leur communauté nationale, les organisations nationalistes mettent en avant un arsenal standardisé d’attributs nationaux – dans lequel les images occupent une place centrale. Elles n’hésitent pas à s’approprier et à réinterpréter des symboles, y compris quand ces derniers ont été mis en avant par des organisations politiques situées ailleurs sur l’échiquier politique, ou quand elles émanent de camps nationalistes adverses. Les modalités de production, de diffusion, de circulation et de modification des imagiers nationalistes apparaissent ainsi éminemment complexes. Ce séminaire transdisciplinaire rassemble des spécialistes d’aires culturelles et géographiques variées, travaillant sur des objets contemporains ou historiques sans restriction de période. En partenariat avec le laboratoire « Identités, cultures, territoires » (ICT, EA 337) et l’université de Paris-Cité Responsables scientifiques

Laurent Dedryvère (université Paris-Cité), Hélène Valance (INHA)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T10:00:00+01:00

2023-01-27T12:00:00+01:00 Hélio L. Géligné, cartes postales de propagande, Paris : Aux Alliés, 1916.

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Institut national d'histoire de l'art - Galrie Colbert, salle Pierre-Jean Mariette Adresse 2 rue Vivienne Quartier du Palais Royal Ville Paris lieuville Institut national d'histoire de l'art - Galrie Colbert, salle Pierre-Jean Mariette Paris

Institut national d'histoire de l'art - Galrie Colbert, salle Pierre-Jean Mariette Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« Communautés imaginées » et mise en images des communautés : cultures visuelles et matérielles des nationalismes Institut national d’histoire de l’art – Galrie Colbert, salle Pierre-Jean Mariette 2023-01-27 was last modified: by « Communautés imaginées » et mise en images des communautés : cultures visuelles et matérielles des nationalismes Institut national d’histoire de l’art – Galrie Colbert, salle Pierre-Jean Mariette Institut national d'histoire de l'art - Galrie Colbert, salle Pierre-Jean Mariette 27 janvier 2023 Institut national d'histoire de l'art - Galrie Colbert Paris salle Pierre-Jean Mariette Paris

Paris