Le projet AORUM et les sources techniques de la peinture Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle Walter Benjamin, 14 mars 2023, Paris.

Le projet AORUM et les sources techniques de la peinture Mardi 14 mars 2023, 14h00 Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle Walter Benjamin

Séminaire

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs Paris 2e Arrondissement Paris 75002 Paris Île-de-France

Le projet AORUM (Analyse de l’OR et de ses Usages comme Matériau pictural en Europe occidentale aux XVIe et XVIIe siècles), coordonné par Romain Thomas, est un projet interdisciplinaire (histoire de l’art, histoire et physico-chimie des techniques picturales, optique) qui s’attache à étudier l’or en tant que matériau pictural dans les pratiques artistiques en Europe occidentale, aux XVIe et XVIIe siècles. Au cours de cette séance du séminaire, Valentina Hristova et Romain Thomas se proposent d’interroger les sources techniques relatives à la peinture des Pays-Bas, des pays germaniques et de la péninsule italienne (recettes et traités, notamment), afin de comprendre ce qu’elles disent de l’or, et de comparer ces résultats aux données matérielles sur les œuvres.

Intervenants

Valentina Hristova (université catholique de Louvain), Romain Thomas (université Paris Nanterre)

À propos de ce séminaire

Cette deuxième saison s’intéresse aux sources et aux écrits relatifs à la couleur et à la description des matériaux de la couleur. Dès l’Antiquité, on les trouve sous la forme d’ouvrages à caractère théorique ou encyclopédique (telle l’œuvre de Pline l’Ancien) ou de quelques témoignages anciens. C’est principalement à partir du Moyen Âge que la littérature dite des recettes artistiques connaît un développement sans précédent. En parallèle de certaines œuvres désormais bien connues, telles que le Traité de Théophile ou le Libro dell’arte de Cennini, des centaines de réceptaires, principalement anonymes, ont été mis au jour. L’étude de ce vaste corpus permet de documenter un large horizon de pratiques artistiques, depuis le bas Moyen Âge, jusqu’à la fin des Temps modernes au moins. S’ajoutent les livres de secrets, les traités artistiques – plus largement diffusés par le biais

de l’imprimerie – et les carnets d’artistes.

Au cours du séminaire, il sera permis de mieux envisager la diversité de ces sources, dans leurs formes et leurs propos. En présentant l’usage actuel qu’il peut en être fait dans le cadre de l’étude de la couleur et de ses matériaux, nous aborderons également les limites de ces textes, de même que les prérequis nécessaires à leur exploitation pertinente, et les informations qu’ils sont susceptibles de nous fournir. Ce séminaire de recherche accompagne la réalisation de deux programmes, l’un mené par l’INHA « Fabrique matérielle du visuel : panneaux peints en Méditerranée, XIIIe – XVIe siècles » et l’autre par la BnF « La couleur : artefacts, matière et cognition ».

Comité scientifique

Claire Bosc-Tiessé (INHA), Charlotte Denoël (BnF), Anne-Solenn Le Hô (Centre de recherche et de restauration des musées de France), Sigrid Mirabaud (INHA), Delphine Morana-Burlot (université Paris 1 Panthéon Sorbonne), Sylvie Neven (chercheuse indépendante) et Laurianne Robinet (Centre de recherche sur la conservation)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T14:00:00+01:00

2023-03-14T16:00:00+01:00