Lieux, société, architecture : penser l'histoire de la ville par l'espace
Mercredi 15 mars 2023, 09h15
Institut national d'histoire de l'art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari

Journée d’études

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs – 75002 Paris Quartier du Palais Royal Paris 75002 Île-de-France

L’objectif de cette journée d’études est de questionner le concept du spatial turn, appliqué à l’histoire de l’architecture et de la ville, suivant l’hypothèse que la spatialité recouvre une réalité à la fois physique et culturelle. L’approche convoque des domaines historiques complémentaires. Dans cette perspective, il s’agit d’aborder la ville par sa spatialité et dans son rapport à la société, à travers les réseaux qui la constituent (réseaux artistiques, financiers, ou encore littéraires). S’intéresser à la circulation des savoirs et des modèles, des pratiques commerciales ou éditoriales, des représentations ou des humains favorise la compréhension de l’aménagement et des transformations de l’espace urbain, en évolution perpétuelle.

Les intervenants croiseront les méthodes des disciplines historiques mobilisées, depuis l’histoire de l’art et de l’architecture, de la photographie ou plus généralement des médias, jusqu’à l’histoire éditoriale ou encore la littérature. Un des enjeux de la spatialisation de ces objets d’étude est d’envisager un projet de topographie culturelle à l’échelle de la ville et de son territoire.

En partenariat avec l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (laboratoire HiCSA) et le projet Synergy n. 177286 « Milan and Ticino (1796-1848). Shaping the Spatiality of a European Capital », FNS

Comité scientifique

Jean-Philippe Garric (HiCSA, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), France Nerlich (INHA), Laetizia Tedeschi (Archivio del Moderno)

Intervenants pressentis

Denis Bocquet (École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg), Elisa Boeri (École polytechnique de Milan), Pierre Coffy (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – université de Milan), Isabelle Conte (docteure en histoire de l’art), Francesco Dendena (Bibliothèque nationale de France), Marc Durand (Archives nationales), Charlotte Duvette (INHA), Jean-Philippe Garric (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Elsa Jamet (Centre André Chastel, Sorbonne-Université), Guy Lambert (ENSAPB), Raluca Muresan (Sorbonne-Université), Valérie Nègre (université Paris 1 Panthéon Sorbonne), France Nerlich (INHA), Nathalie Roseau (École nationale des ponts et chaussées), Léa Saint-Raymond (ENS – PSL), Kevin Saliou (université de Brest), Maël Tauziède-Espariat (université Paris Nanterre), Laetizia Tedeschi (Archivio del Moderno), Bertrand Tillier (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T09:15:00+01:00

2023-03-15T18:00:00+01:00