William Forsythe, chorégraphier pour interroger l’écriture Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari, 22 février 2023, Paris.

Séminaire

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs – 75002 Paris Quartier du Palais Royal Paris 75002 Île-de-France

« Le vocabulaire ne sera jamais vieux, c’est l’écriture qui date ». Au travers de cette déclaration, reprise jusqu’à l’usure, William Forsythe annonce le projet d’une œuvre et lance un défi à l’écriture. Pour mener à bien son entreprise, le chorégraphe n’hésite pas à convoquer des sources d’inspiration nombreuses et variées, dont la pensée de Laban. Dans un premier temps, nous proposerons d’observer l’usage qu’il fait de cette dernière dans le but d’analyser, puis de détourner le vocabulaire qu’il privilégie. Puis, nous examinerons comment les théories labaniennes de l’espace et du mouvement nourrissent les dispositifs de transmission imaginés par le chorégraphe, au point d’en faire non seulement des supports créatifs, mais aussi le point de départ d’une pratique graphique numérique.

Intervenante

Lucile Goupillon (danseuse, professeure de danse, docteure de l’EHESS)

À propos de ce séminaire

Dans le cadre du programme « Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les processus de création et de transmission chorégraphiques », le séminaire sera dédié aux pratiques contemporaines du croquis, du dessin et de la notation. Il donnera la parole aux artistes chorégraphiques, en dialogue avec des historiennes et historiens de l’art et de la danse. Une attention particulière sera accordée à des fonds d’archives méconnus, et aux différentes sources disponibles pour la recherche sur la performance et la danse contemporaines. Les précédents travaux du programme « Chorégraphies » s’étaient intéressés aux pratiques de lecture en danse depuis les années 1960, et aux formes de la mise sur le papier des danses de scène et danses de société depuis le XVIIe siècle (techniques de la gravure en danse, manuels, dessins de maîtres de ballet, ou encore usage des diagrammes). Le séminaire 2022-2023 propose une réflexion sur les carnets et croquis contemporains, « brouillons chorégraphiques » et ancrages matériels et graphiques d’un processus de création somatique. Par la voix de chorégraphes, de danseuses et de danseurs contemporains, il s’agit, aussi, d’interroger les réflexions historiques menées jusqu’ici, pour envisager la place accordée aujourd’hui à ces archives graphiques, et aux processus de création ou de recréation auxquels ils participent.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et le Centre national de la danse

Comité scientifique

Mathias Auclair (BnF), Laurent Barré (CN D), Sarah Burkhalter (SIK-ISEA), Benoît Cailmail (BnF), Pauline Chevalier (INHA), Lou Forster (EHESS – INHA), Marie Glon (université de Lille), Joël Huthwohl (BnF), Marine Kisiel (INHA), Juliette Riandey (CND), Laurence Schmidlin (Musée d’art du Valais), Laurent Sebillotte (CN D)

Organisation

Pauline Chevalier (INHA), Lou Forster (EHESS – INHA)

Programme de recherche

« Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les processus de création et de transmission chorégraphiques (XVe-XXIe siècles) » (domaine Histoire des disciplines et des techniques artistiques)



William Forsythe, Maria Palazzi, Norah Zuniga Shaw, Synchronous Objects, 2005-2009, capture d’écran vidéo numérique, creative commons.