Nourane Ben Azzouna (Université de Strasbourg) À propos de ce séminaire

Durant la période médiévale, l’usage de la calligraphie en caractères arabes s’est étendu à toutes les langues transcrites dans l’alphabet arabe et ses variantes, donnant naissance à une grande variété de styles, utilisés sur une multitude d’objets et d’architectures dans l’ensemble du monde islamique.

Dans certains territoires éloignés de son berceau historique, et plus exactement de Bagdad où a été défini un canon classique et souvent considéré, à tort, comme unique, les développements de la calligraphie semblent suivre leurs propres règles. Ces territoires correspondent à la péninsule ibérique, au Maghreb, à l’Afrique subsaharienne, à l’Anatolie, aux Balkans, à l’Inde, à l’Asie du Sud-Est et à la Chine. Ils sont désignés comme « frontières » du monde islamique, à la fois pour marquer leur distance physique avec le berceau historique de la civilisation islamique et parce qu’ils correspondent à des zones de contacts très denses avec d’autres civilisations et d’autres systèmes linguistiques. Cette année le séminaire est construit autour d’interventions de chercheurs ayant travaillé sur les calligraphies en caractères arabes en Inde, au Pakistan, en Asie du Sud Est (Indonésie et Malaisie) et en Chine. En partenariat avec Sorbonne Université, l’Agence nationale de la recherche, la Fondation Max van Berchem, Barakat Trust, l’Observatoire des Patrimoines de Sorbonne Université et l’UMR 8167 Orient-Méditerranée Comité scientifique

Eloïse Brac de la Perriere (INHA), Khalid Chakor Alami (BNF), Maxime Durocher (SU), Michael Feener (Université de Tokyo), Alain George (Oxford), Nathalie Ginoux (SU-OPUS), Scott Redford (SOAS) Organisation

Eloïse Brac de la Perriere (INHA) Domaine de recherche

Histoire de l’art IV-XVe siècle

