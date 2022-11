La grande ménagerie des données : l’édition numérique enrichie des « papiers Barye » Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari, 14 février 2023, Paris.

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs – 75002 Paris Quartier du Palais Royal Paris 75002 Île-de-France

Les éditions numériques de sources, qu’elles soient iconographiques ou textuelles, figurent actuellement parmi les enjeux majeurs des sciences humaines. Les procédés accompagnant leur élaboration soulèvent, pour la discipline de l’histoire de l’art qui se confronte intensément aux images, de nombreuses questions d’ordre à la fois technique, scientifique et épistémologique. Cette table ronde permettra de faire le point sur les travaux récents menés à l’INHA, qui croisent les compétences d’historiennes et historiens de l’art à celles d’ingénieurs de recherche, de bibliothécaires, tout en les recontextualisant de manière plus globale au sein des développements récents du domaine des humanités numériques.

En 2018, la bibliothèque de l’INHA a acquis un lot de documents de première importance concernant la vie et l’œuvre du sculpteur animalier Antoine-Louis Barye (1795-1875). L’année suivante, un projet d’édition numérique de ces archives a été initié. C’est en travaillant autour de ces 350 pièces que l’INHA s’est lancé dans le développement de PENSE (Plateforme d’édition numérique de sources enrichies), vouée à accueillir, parmi d’autres, ce projet qui a motivé son prototypage. L’événement célébrera ainsi la mise en ligne des « papiers Barye », présentés, transcrits et annotés. Il présentera d’abord les processus suivis par les chercheuses et chercheurs de l’INHA et ses différents partenaires, en collaboration avec les équipes du Service numérique de la recherche de l’institut. Le débat s’ouvrira ensuite non seulement à une réflexion historiographique sur Barye et la sculpture du XIXe siècle, mais aussi sur les plus larges potentiels offerts par ce travail.

Claire Barbillon (École du Louvre), Jean-Christophe Carius (INHA), Victor

Claass (INHA), Antoine Courtin (musée d’Orsay), Sophie Derrot (INHA), Sophie Deschamps-Tan (musée du Louvre), Justine Gain (INHA), Thierry Laugée (Sorbonne-Université), Suzanne Martin-Vigier (université de Poitiers – EPHE), France Nerlich (INHA), Alice Thomine-Berrada (Beaux-arts de Paris), Béatrice Tupinier (musée du Louvre)

Jean-Christophe Carius (INHA), Manuel Charpy (INHA), Emmanuel Château (université de Montréal), Victor Claass (INHA), Antoine Courtin (musée d’Orsay), Sophie Derrot (INHA), Justine Gain (INHA), Thierry Laugée (Sorbonne-Université), Suzanne Martin-Vigier (université de Poitiers), Béatrice Tupinier (musée du Louvre)

« Édition numérique enrichie des papiers Antoine-Louis Barye » (domaine Histoire de l’art du XVIIIe au XXIe siècle)



Modélisation 3D d’après le Lion assis (vers 1847) d’Antoine-Louis Barye (1795-1875)