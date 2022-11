Les constructions d’Henri Blondel (1821-1897) dans le quartier Richelieu : vers l’exposition numérique d’un corpus de thèse Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari, 10 février 2023, Paris.

Les constructions d’Henri Blondel (1821-1897) dans le quartier Richelieu : vers l’exposition numérique d’un corpus de thèse Vendredi 10 février 2023, 16h30 Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari

Séminaire

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs – 75002 Paris Quartier du Palais Royal Paris 75002 Île-de-France

Cette séance s’intéressera à la manière dont un corpus d’édifices élevés par Henri Blondel (1821-1897), architecte et entrepreneur de travaux publics parisien, réuni dans le cadre d’une thèse de doctorat, a conduit à la création d’une base de données sur l’architecture haussmannienne, référençant les adresses,dates, commanditaires, architectes, entrepreneurs et artistes. Il s’agira d’aborder les méthodes adoptées pour exploiter et exposer un tel corpus, la formalisation et la modélisation des données propres aux donnees historiques, et son intégration dans une base de données relationnelles. Cette intégration offrira des possibilités d’analyse exploratoire, de visualisation de corpus iconographique et de cartographie.

Intervenants

Laurent Costa (UMR 7041 ArScAn, CNRS), Elsa Jamet (Centre André Chastel, Sorbonne-Université), Éric Mermet (UMR 8557, EHESS – CNRS)

À propos de ce séminaire

Le cycle de séminaires du projet « Richelieu. Histoire du quartier » explore les méthodes de recherche mises en œuvre dans l’étude d’une ville, d’un quartier, d’une rue ou d’un bâtiment.

Après l’état des lieux des principaux éléments ayant façonné ce secteur au fil des siècles (en 2018-2019), son histoire urbaine, architecturale, sociale, économique et culturelle sur un large XIXe siècle a été documentée par l’analyse de corpus iconographiques hétérogènes (en 2021-2022). Pour ce troisième cycle, les intervenants poursuivent ces réflexions en interrogeant des cas d’étude mêlant travaux historiques et pratiques numériques. Il s’agit de croiser et questionner les pratiques propres à la rencontre entre ces disciplines. Cartographie, photogrammétrie et modélisation fournissent des outils d’exposition de l’iconographie, et de clarification des problématiques qu’elle soulève. Constitutif de certains courants, comme le spatial turn, l’espace urbain et architectural est aussi abordé dans ses usages par la société, et à travers les réseaux qui en sous-tendent les transformations. Ce dialogue interdisciplinaire ouvre des perspectives d’exploitation, d’exposition et de pérennisation des sources.

En partenariat avec l’École nationale des chartes (ENC), le Centre allemand d’histoire de l’art (DFK), la Bibliothèque nationale de France (BnF), l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), le centre André Chastel, avec le soutien de la Banque de France et de la Fondation des sciences du patrimoine (FSP)

Responsables scientifiques

Charlotte Duvette (INHA), Loïc Jeanson (INHA), France Nerlich (INHA)

Programme de recherche

« Richelieu. Histoire du quartier », cheffe de projet Charlotte Duvette (domaines Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art et Histoire de l’art mondialisée)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T16:30:00+01:00

2023-02-10T18:30:00+01:00

Pierre Emonts ou Emonds, Percement de l’avenue de l’Opéra, janvier 1877, photographie, musée Carnavalet, PH17414.