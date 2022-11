Ars Asiatica I–Construction des savoirs sur l’art asiatique dans la première Bibliothèque d’art et d’archéologie : les fonds photographiques Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari, 9 février 2023, Paris.

Ars Asiatica I–Construction des savoirs sur l’art asiatique dans la première Bibliothèque d’art et d’archéologie : les fonds photographiques Jeudi 9 février 2023, 09h30 Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs – 75002 Paris Quartier du Palais Royal Paris 75002 Île-de-France

En précurseur du Musée imaginaire de Malraux, Jacques Doucet jeta dès la

fondation de la Bibliothèque d’art et d’archéologie les bases d’une vaste collection de photographies illustrant tous les domaines de l’art mondial. L’ensemble portant sur l’Extrême-Orient, complémentaire du fonds de livres et d’estampes, est exceptionnel par son ampleur – plusieurs milliers de clichés représentant monuments, sites archéologiques, collections publiques et privées. Il est également exceptionnel par sa qualité, car il a été rassemblé grâce à un réseau de savants, de voyageurs et d’amateurs, dont de grands noms de l’orientalisme comme Victor Segalen, Paul Pelliot ou Victor Goloubew. Cet ensemble n’a encore jamais fait l’objet d’une étude systématique. Cette journée d’études le comparera à des collections contemporaines de même nature, conservées en France ou à l’étranger, pour évaluer avec précision son contenu, et établir ses modalités de constitution en reconstituant le réseau des « extrême orientalistes » liés à la Bibliothèque d’art et d’archéologie. Il s’agira d’évaluer la contribution de cette bibliothèque à la naissance d’un « extrême-orientalisme » qui constitue une des zones grises de l’essai fameux d’Edward Saïd sur l’orientalisme, dans ce domaine comme dans celui du livre et de l’estampe.

Comité scientifique

Christelle Chefneux (INHA), Jean-Sébastien Cluzel (Sorbonne-Université – École française d’Extrême-Orient), Anne-Julie Etter (CY Cergy Paris Université), Christophe Pottier (École française d’Extrême-Orient)

Intervenants

Christine Barthe (musée du Quai Branly – Jacques Chirac), Marta Binazzi (Villa i Tatti, Florence), Marine Cabosse-Brullé (plateforme en ligne Photography of China), Christelle Chefneux (INHA), John Falconer (British Library, Londres), Julien Faure-Conorton (musée et jardins Albert-Khan), Olivier Loiseaux (BnF-Société de géographie), Laurence Madeline (Musée national des Arts asiatiques – Guimet), Isabelle Poujol (École française d’Extrême-Orient), Sébastien Quéquet (Musée des Arts décoratifs), Édouard de Saint-Ours (université du Havre et université de St Andrews), Flora Triebel (BnF)

Programme de recherche

« La Bibliothèque d’art et d’archéologie de Jacques Doucet : corpus, savoirs et réseaux » (domaine Histoire et théorie de l’histoire de l’art et du patrimoine)



