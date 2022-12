Cindy Van Acker en conversation avec Sarah Burkhalter Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari, 25 janvier 2023, Paris.

Séminaire

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs – 75002 Paris Quartier du Palais Royal Paris 75002 Île-de-France

Point de langage unique ou universel dans l’écriture chorégraphique de Cindy Van Acker. Chaque projet génère un vocabulaire et une grammaire ad hoc, aptes à évoluer au fil de la gestation de la pièce ou à être réutilisés pour d’autres. À l’appui de partitions créées entre 2003 et 2020, la chorégraphe et interprète, fondatrice de la Cie Greffe (2002) et artiste associée depuis 2017 au Pavillon- ADC (Association pour la danse contemporaine, Genève) présentera son processus de composition et le potentiel de réactivation qui le sous-tend.

Intervenantes

Sarah Burkhalter (Swiss Institute for Art Research) et Cindy Van Acker (danseuse)

À propos de ce séminaire

Dans le cadre du programme « Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les processus de création et de transmission chorégraphiques », le séminaire sera dédié aux pratiques contemporaines du croquis, du dessin et de la notation. Il donnera la parole aux artistes chorégraphiques, en dialogue avec des historiennes et historiens de l’art et de la danse. Une attention particulière sera accordée à des fonds d’archives méconnus, et aux différentes sources disponibles pour la recherche sur la performance et la danse contemporaines. Les précédents travaux du programme « Chorégraphies » s’étaient intéressés aux pratiques de lecture en danse depuis les années 1960, et aux formes de la mise sur le papier des danses de scène et danses de société depuis le XVIIe siècle (techniques de la gravure en danse, manuels, dessins de maîtres de ballet, ou encore usage des diagrammes). Le séminaire 2022-2023 propose une réflexion sur les carnets et croquis contemporains, « brouillons chorégraphiques » et ancrages matériels et graphiques d’un processus de création somatique. Par la voix de chorégraphes, de danseuses et de danseurs contemporains, il s’agit, aussi, d’interroger les réflexions historiques menées jusqu’ici, pour envisager la place accordée aujourd’hui à ces archives graphiques, et aux processus de création ou de recréation auxquels ils participent.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et le Centre national de la danse

Comité scientifique

Mathias Auclair (BnF), Laurent Barré (CN D), Sarah Burkhalter (SIK-ISEA), Benoît Cailmail (BnF), Pauline Chevalier (INHA), Lou Forster (EHESS – INHA), Marie Glon (université de Lille), Joël Huthwohl (BnF), Marine Kisiel (INHA), Juliette Riandey (CND), Laurence Schmidlin (Musée d’art du Valais), Laurent Sebillotte (CN D)

Organisation

Pauline Chevalier (INHA), Lou Forster (EHESS – INHA)

Programme de recherche

« Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les processus de création et de transmission chorégraphiques (XVe-XXIe siècles) » (domaine Histoire des disciplines et des techniques artistiques)



Cindy Van Acker. Photo : Steeve Luncker