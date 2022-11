Premiers apports de l’étude des restes carbonisés à la connaissance des charpentes de Notre-Dame de Paris Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari, 12 janvier 2023, Paris.

Premiers apports de l’étude des restes carbonisés à la connaissance des charpentes de Notre-Dame de Paris Jeudi 12 janvier 2023, 17h30 Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari

Conférence

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs – 75002 Paris Quartier du Palais Royal Paris 75002 Île-de-France

L’incendie du 15 avril 2019 a principalement provoqué la destruction de l’ensemble des charpentes de la cathédrale. Seule une très faible part des bois fortement carbonisés a subsisté. Ces vestiges font, depuis quelques mois, l’objet d’un examen approfondi. Cette étude se concentre plus particulièrement sur les restes des charpentes du chœur et de la nef. Avant leur échantillonnage pour faire parler la mémoire du bois, ces pièces, dont aucune ne peut être réinsérée dans la nouvelle charpente, sont numérisées en 3 D. Les assemblages et autres traces du travail permettent, aidés par leur localisation sur l’extrados des voûtes, de les remplacer au sein de la charpente. Les premières observations, confortées par les datations dendrochronologiques, tendent à montrer une histoire plus complexe de ces charpentes.

Intervenants

Benoit Brossier (UMR 5554 ISEM, CNRS), Alexa Dufraisse (UMR 7209 AASPE CP56, CNRS), Olivier Girardclos (Laboratoire Chrono environnement, CNRS), Jean-Yves Hunot (Pôle archéologique de Maine-et Loire -CReAAH, CNRS), Michel Lemoine (UMR 7209 AASPE CP56, CNRS), Clara Penegos (Laboratoire Chrono-environnement, CNRS), Magali Toriti (UMR 6566 CReAAH, CNRS)

À propos de ce séminaire

Ce cycle de conférences propose une communication régulière à destination du grand public sur le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris, en partenariat direct avec le chantier scientifique de Notre-Dame CNRS ⁄ ministère de la Culture associé. Les interventions impliqueront la participation d’une grande diversité d’acteurs français et étrangers, professionnels du patrimoine et scientifiques, notamment des chercheurs directement impliqués dans le chantier scientifique piloté par le CNRS et le ministère de la Culture depuis 2019. L’ambition est de croiser ces différents regards en offrant au public un retour sur l’actualité du chantier. Il s’agira en outre de toucher une audience internationale, en tenant ces conférences en présentiel à l’INHA, et en les retransmettant en ligne et dans des lieux choisis à l’étranger, notamment aux États-Unis (université d’État de Ball). Le rythme est de 6 conférences annuelles, variant les thématiques et les approches, sur toute la durée du chantier de restauration.

En partenariat avec l’Association des scientifiques de Notre-Dame, le chantier scientifique de Notre-Dame CNRS ⁄ ministère de la Culture, l’INP

Responsable scientifique

Maxime L’Héritier (université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis)

Comité scientifique

Coordination scientifique du chantier scientifique de Notre-Dame CNRS ⁄ MC Philippe Dillmann (CNRS), Pascal Liévaux (ministère de la Culture), Aline Magnien (LRMH), Martine Regert (CNRS)

Membres de l’Association des scientifiques de Notre-Dame

Lindsay Cook (université d’État de Pennsylvanie), Sophie Lagabrielle (musée de Cluny– Musée national du Moyen Âge), Olivier Poisson (indépendant, ancien conservateur général du patrimoine), Arnaud Ybert (université de Bretagne Occidentale)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-12T17:30:00+01:00

2023-01-12T19:00:00+01:00

Vue du chantier de Notre-Dame et des échafaudages intérieurs dans la croisée et la nef en avril 2022