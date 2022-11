Séminaire « Performativités Noires : cultures visuelles, corps noirs et performances » – Fabriquer et promouvoir la « couleur » Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari, 13 décembre 2022, Paris.

Du XVIème siècle jusqu’à l’époque contemporaine, les sujets noirs sont l’enjeux de représentations ambivalentes. La mise en représentation de l’altérité noire – dont le corps a constitué le marqueur principal – relève autant d’une culture visuelle générale que des arts plastiques en particulier. La diversité des répertoires pour spécifier cette altérité démontrent l’importance des images dans les histoires de celle-ci. Cette dernière séance du séminaire « Performativités noires » est consacrée aux catégorisations du corps noir, par le biais notamment des productions visuelles qui donne un sens particulier à la couleur de l’épiderme. Les productions d’images et leur instrumentalisation seront au cœur d’une discussion qui vise à mettre en lumière les processus à la fois de marchandisation, d’autoreprésentation, de promotion et d’émancipation des sujets noirs dans les cultures afro-diasporiques.

Dialogue entre Sarah Fila-Bakabadio (CY Cergy Paris Université) et Franck Freitas-Ekué (Centre de Recherches Sciologiques et Politiques de Paris – Cresppa)

À propos de ce séminaire

Par l’utilisation des archives mémorielles et corporelles propres aux communautés noires, de nombreux artistes participent à l’élaboration de nouveaux récits sur la migration, la circulation et la préservation des gestes. Ce séminaire s’intéresse aux usages de ces références dans les arts dont les corps noirs sont devenus les matières premières de travail ou de support artistique, comme l’art de la performance, les arts du spectacle et le cinéma, en observant les intersections entre ces performativités dans d’autres cultures visuelles, comme par exemple celle du sport. Pour ce faire, il réunira à l’Institut national d’histoire de l’art des spécialistes qui ont développé des réflexions historiques et critiques autour de la blackness en France. Le but est de revenir sur la généalogie de cette histoire et le développement des études qui ont été consacrés à ce sujet, en réfléchissant à la façon dont ces chercheuses et chercheurs en histoire des arts considèrent les corps noirs et les identités noires comme matières principales d’un art contemporain ayant une très forte charge politique. Le corps présent comme résistant à la violence arbitraire héritée du colonialisme et de la traite négrière est au centre des discussions qui seront menées dans le séminaire autour des répertoires artistiques, des esthétiques hétérogènes des performativités noires, et des différents régimes et supports de visibilité.

Ce séminaire qui se déroulera toute l’année 2022 préfigure le colloque international « Performativités noires : esthétiques de la diaspora et archives des corps noirs dans l’art de la performance aux Amériques latines » qui se tiendra le 12 et le 13 janvier 2023 à l’INHA. Le premier trimestre sera consacré à la question des performativités noires dans les arts visuels, les danses et les théâtres. Le second sera dédié aux sports et à l’épistémologie des concepts.

En partenariat avec le Centre de Recherches sur le Brésil Colonial et Contemporain (CRBC/ Mondes Américains – EHESS)

Organisation

Vivian Braga dos Santos (INHA)

Comité scientifique

Odette Casamayor-Cisneros (université de Pennsylvanie, Philadelphie), Pauline Chevalier (INHA), Alejandro de la Fuente (Institut de recherche afro-latino-américaine – université d’Harvard, Cambridge), Aurora Fernández Polanco (université Complutense de Madrid), Jean Hébrard (CRBC, Mondes américains – EHESS), María Iñigo Clavo (université ouverte de Catalogne, Barcelone), Zahia Rahmani (INHA).

Programme de recherche

« Observatoire : Globalisation, Art et Prospective » (domaine Histoire de l’art mondialisée)



Tiago Gualberto, Pay per Doll, 2012. Lithogravure, 48 x 63,5 cm. © Tiago Gualberto.