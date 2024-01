La science ouverte et moi : enjeux et perspectives Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle André Chastel Paris, jeudi 30 mai 2024.

La science ouverte et moi : enjeux et perspectives Valoriser son travail de recherche Jeudi 30 mai, 10h00 Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle André Chastel Ces formations sont ouvertes à toutes et tous, selon la limite des places disponibles. (20 places disponibles) Pour s’inscrire ou pour toute information, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse info-bibliotheque@inha.fr

Comment et pourquoi ouvrir ses données de la recherche ? Et quelle diffusion choisir pour ses publications ? Cette formation propose un aperçu des bonnes pratiques de l’accès ouvert et de la science ouverte en histoire de l’art et archéologie, ainsi qu’un panorama des projets de science ouverte menés à l’INHA : licences, édition, bibliothèque numérique… Pour une recherche scientifique en histoire de l’art plus accessible, transparente, collaborative et efficace.

Valoriser son travail de recherche

Ce cycle regroupe toutes les formations et ateliers qui permettent aux chercheurs d’être sensibilisés aux questions de leur identité de chercheur, de leur images sur les réseaux ou en ligne, mais aussi de la valorisation de leurs travaux, sous un maximum d’aspects.

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle André Chastel 2 rue Vivienne Paris 75001 Quartier du Palais Royal Île-de-France