Spatialiser des données Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle André Chastel Paris, 14 décembre 2023, Paris.

Spatialiser des données Jeudi 14 décembre, 14h00 Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle André Chastel Pour s’inscrire ou pour toute information, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse info-bibliotheque@inha.fr . Ces formations sont ouvertes à toutes et tous, selon la limite des places disponibles. (15 places disponibles)

La formation « Spatialiser les données de la recherche » vise à initier les chercheuses et les chercheurs aux enjeux liés à la spatialisation des données de la recherche. D’un point de vue pratique et technique, les participantes et participants seront formés à la gestion des données géographiques, notamment à leur structuration, à leur enrichissement et à leur valorisation, via la découverte des formats de données géographiques les plus adaptés, de référentiels, ou encore de différents outils de géocodage et de traitement cartographique disponibles en ligne.

Structurer et organiser ses données de recherche

Ce cycle envisage le travail du chercheur sous ses aspects pratiques. Qu’il s’agisse de gestion d’images, de références bibliographiques, l’idée est ici de proposer la découverte ou la pratique avancée de différents outils utiles aux chercheurs en histoire de l’art.

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle André Chastel 2 rue Vivienne Paris 75001 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T14:00:00+01:00 – 2023-12-14T16:00:00+01:00

