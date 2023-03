FORMATIONS : Diffuser son travail de recherche Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle André Chastel Paris Catégorie d’Évènement: Paris

FORMATIONS : Diffuser son travail de recherche Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle André Chastel, 20 avril 2023, Paris. FORMATIONS : Diffuser son travail de recherche 20 avril et 15 juin Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle André Chastel Inscription : info-bibliotheque@inha.fr L’Institut national d’histoire de l’art vous propose différentes formations pour utiliser au mieux les ressources et pour maîtriser des outils pouvant vous être utiles dans le cadre de vos travaux universitaires ou de recherche.

Ces formations sont ouvertes à toutes et tous, selon la limite des places disponibles.

Ces formations s’organisent selon trois grands thèmes : Exploiter sources et outils

Structurer et organiser ses données de recherche

Diffuser son travail de recherche Diffuser son travail de recherche Ce cycle regroupe toutes les formations et ateliers qui permettent aux chercheurs d’être sensibilisés aux questions de leur identité de chercheur, de leur images sur les réseaux ou en ligne, mais aussi de la valorisation de leurs travaux, sous un maximum d’aspects. 20 avril – 14h-16h : La science ouverte et moi : enjeux et perspectives (20 places disponibles)

– 14h-16h : La science ouverte et moi : enjeux et perspectives (20 places disponibles) 15 juin – 14h-16h : Design de projet numérique (15 places disponibles) Pour s’inscrire ou pour toute information, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse info-bibliotheque@inha.fr en précisant la formation qui vous intéresse ainsi que les informations suivantes :

– Nom

– Prénom

– Adresse mail

– Statut (étudiant en licence, en master, chercheur, professeur, etc.). Nous vous invitons à venir équipé de votre ordinateur personnel ou tablette. Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle André Chastel 2 rue Vivienne Paris 75001 Quartier du Palais Royal Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « info-bibliotheque@inha.fr »}] [{« link »: « mailto:info-bibliotheque@inha.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T14:00:00+02:00 – 2023-04-20T16:00:00+02:00

2023-06-15T14:00:00+02:00 – 2023-06-15T16:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Institut national d'histoire de l'art - Galerie Colbert, salle André Chastel Adresse 2 rue Vivienne Ville Paris Lieu Ville Institut national d'histoire de l'art - Galerie Colbert, salle André Chastel Paris

Institut national d'histoire de l'art - Galerie Colbert, salle André Chastel Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

FORMATIONS : Diffuser son travail de recherche Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle André Chastel 2023-04-20 was last modified: by FORMATIONS : Diffuser son travail de recherche Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, salle André Chastel Institut national d'histoire de l'art - Galerie Colbert, salle André Chastel 20 avril 2023 Institut national d'histoire de l'art - Galerie Colbert Paris salle André Chastel Paris

Paris