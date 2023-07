11e édition du prix AICA France de la critique d’art Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, 9 octobre 2023, .

Dix critiques d’art présentent à tour de rôle, devant le public et un jury professionnel, le travail d’un artiste ∕ duo ∕ collectif contemporain français, ou d’une tendance actuelle de l’art, selon le module du PechaKucha (20 images commentées en 20 secondes chacune, soit 6 minutes 40 au total). Le prix est l’occasion d’expérimenter la part orale de la critique d’art et sa dimension performative. Il a vocation à présenter le regard des critiques d’art, émergents ou confirmés, sur la scène contemporaine.

Le jury décerne le prix AICA France de la critique d’art, et le prix spécial du jury. Suit un moment d’échange et de convivialité, animé par un DJ, qui réunit le public, le jury, les critiques et les artistes. Le lauréat ou la lauréate bénéficie de la publication de son texte dans les colonnes du partenaire média du prix (à ce jour Art Press, Le Journal des Arts, The Art Newspaper, L’Œil, Connaissance des Arts, Le Quotidien de l’Art, Beaux-Arts Magazine.)

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue vivienne 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France

2023-10-09T19:00:00+02:00 – 2023-10-09T21:00:00+02:00

