Paris pour passage : des artistes étrangers en France, des années trente à la sortie de la guerre Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, 20 janvier 2023, .

Paris pour passage : des artistes étrangers en France, des années trente à la sortie de la guerre 20 et 21 janvier 2023 Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein

Le colloque a lieu dans deux lieux différents

Colloque

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue vivienne Quartier du Palais Royal 75002 Paris Île-de-France

Immigrés, exilés, femmes et hommes en quête d’un espace de liberté, les artistes et écrivains sont nombreux à rallier Paris pendant la courte décennie précédant la Deuxième Guerre mondiale. La ville devient un lieu de passage, de refuge, parfois d’ancrage, en tout cas un bouillon de cultures. L’étude permet de dessiner une nouvelle géographie des transferts artistiques, qui fait de Paris un centre éclaté et polyphonique, lui-même relié à d’autres centres. Plusieurs réalités s’y superposent, au niveau de la société et au niveau de la communauté artistique, qui brouillent le champ à géométrie en réalité variable du « national » comme de « l’étranger ». C’est dans ce cadre que les artistes travaillent, créent des ponts par-delà les frontières, voire forment de véritables communautés internationales, notamment dans le domaine de l’art abstrait (ou concret). Le temps des colonies est aussi celui du Black Paris ; l’époque de la fabrique des arts nationaux et des replis identitaires est aussi celle de la conquête des espaces individuels et de la définition de soi-même. Après la guerre et ses désastres, la dynamique de la décolonisation, la fracturation de l’Europe entre l’Est et l’Ouest créent de nouveaux chemins et en ferment d’autres. Le colloque international qui se tient à l’Institut national d’histoire de l’art et au Musée national de l’histoire de l’immigration restitue les enjeux et la cartographie de ces années de lutte, de combat, mais aussi d’entraide et de solidarité.

En partenariat avec le Musée national de l’histoire de l’immigration

Comité scientifique

Marianne Amar (Musée national de l’histoire de l’immigration), Cécile Bargues (INHA), Éric de Chassey (INHA), Sébastien Gokalp (Musée national de l’histoire de l’immigration)

Intervenants

Dorthe Aagesen (Galerie nationale du Danemark – SMK, Copenhague), Marianne Amar (Musée national de l’histoire de l’immigration), Jean-Paul Ameline (historien de l’art), Deepak Ananth (ésam Caen-Cherbourg), Cécile Bargues (INHA), Annette Becker (université Paris Nanterre), Oliver Botar (université de Manitoba), Éric de Chassey (INHA), Victor Claass (INHA), Uwe Fleckner (université de Hambourg), Maurice Fréchuret (historien de l’art), Régis Gayraud (université Clermont Auvergne), Pauline Monginot (INHA), Maureen Murphy (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Ines Rotermund Reynard (INHA), Edit Sasvári (musée Lajos Kassák, Budapest), Jacob Thage (musée Jorn, Silkeborg)

Lieu et horaires

INHA, galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein

20 JANVIER, 9H-18H

Musée national de l’histoire de l’immigration

21 JANVIER, 9H-18H



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T09:00:00+01:00

2023-01-21T18:00:00+01:00