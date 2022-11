Performativités noires. Archives des corps noirs dans l’art de la performance en Amérique latine : une esthétique diasporique ? Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, 12 janvier 2023, .

Performativités noires. Archives des corps noirs dans l’art de la performance en Amérique latine : une esthétique diasporique ? 12 et 13 janvier 2023 Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein

La performance fait souvent l’objet d’une actualisation critique, et cela en raison des évolutions des problématiques : d’une part, sur les spécificités des corps et identités (féminins, afro-féminins, amérindiens, trans, noirs, blancs, etc.) dans l’espace de l’art en contre-opposition de l’image d’un corps universel ; d’autre part, sur les frontières entre le corps performeur et celui d’un sujet-artiste. Depuis les années 1990, une attention dite ethnographique a été ajoutée comme outil critique et méthodologique aux recherches en histoire de l’art sur les actions performatives qui entraînent des répertoires de cultures propres aux communautés noires. La dimension esthétique et plastique de ces cultures a alors été occultée.

Dans les années 2000, le regard porté sur un art dont les corps noirs sont devenus support et espace principal de travail invite à questionner les généalogies de la performance et les particularités apportées par ces corps à cet art. Pendant deux jours, des chercheuses, des chercheurs et des artistes se réunissent à l’INHA en créant un espace vivant, théorique et pratique, d’échange multiculturel et interdisciplinaire autour des esthétiques relevant de la diaspora africaine et des instrumentalisations des corps comme archives mémorielles.

En partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l’esclavage et la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord

Ana Beatriz Almeida, Egbe Orun III, de la série Egbe Orun, 2021. Photographie : Shai Andrade.