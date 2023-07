Découvrez le patrimoine historique de la déficience visuelle Institut National des Jeunes Aveugles Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Découvrez le patrimoine historique de la déficience visuelle Samedi 16 septembre, 10h00 Institut National des Jeunes Aveugles Entrée libre sur inscription

Découvrez le patrimoine historique de la déficience visuelle

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023, le Collectif Braille is Back, composé de l’Institut National des Jeunes Aveugles (INJA-Louis Braille), les associations accompagner, promouvoir, intégrer les déficients visuels (apiDV) ; Valentin Haüy ; Voir Ensemble et la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, vous accueille le samedi 16 septembre de 10h à 18h au 56 boulevard des Invalides, Paris 7e.

Venez découvrir le patrimoine historique de la déficience visuelle ainsi que le savoir-faire et les compétences de chaque association pour déficients visuels au sein d’un bâtiment datant de 1843, classé au titre des monuments historiques, avec une belle salle de concert et un jardin sensoriel. Des visites patrimoniales seront proposées dans ce lieu où vit la mémoire de Louis Braille.

En circuit libre et par inscription via ce formulaire, nous vous proposerons différents ateliers (braille, sport adapté, maquette tactile des monuments de Paris, déplacements sous bandeau et bien d’autres ateliers…).

Vous pourrez également assister tout au long de cette journée à des concerts (jazz, variétés…).

Cette journée sera organisée avec nos partenaires associatifs et culturels.

Institut National des Jeunes Aveugles 56 Boulevard des invalides 75007 Paris Paris 75007 Quartier des Invalides Île-de-France 01 44 49 35 35 http://www.inja.fr/ https://www.facebook.com/institutnationaldesjeunesaveugles;https://twitter.com/INJAParis;https://www.youtube.com/channel/UCM7zMdknhJnn3eaaoRN9lZg [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/MjaqU7FFKT »}] L’Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) placé sous la tutelle du Ministère des Affaires sociales et de la Santé est un Établissement Public National d’Enseignement et d’Education Spécialisés pour jeunes aveugles et malvoyants. Métro : Duroc (lignes 10 et 13) Bus : lignes 28, 39, 70, 82, 89, 92

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Collectif Braille is Back