Colloque sur le plan de relance européen : renforcer la souveraineté énergétique de la France Institut national de l’histoire de l’art (INHA) Paris, 24 octobre 2023, Paris.

Le Secrétariat général des affaires européennes et la Commission européenne organisent la 2e édition de l’évènement annuel sur le plan de relance européen et son instrument phare, la Facilité de Relance et de Résilience (FRR), pour faire le point sur leur mise en œuvre en France , en présence de M. Emmanuel Puisais-Jauvin, Secrétaire général des affaires européennes et de Mme Céline Gauer, Directrice générale de la task force pour la Relance et la Résilience à la Commission européenne

Deux tables rondes porteront sur la contribution du plan de relance à la transition énergétique de la France :

▪ le soutien aux citoyens dans la transition énergétique à travers l’aide aux transformations du logement et des transports

▪ la décarbonation de l’industrie au service du renforcement de la souveraineté et l’indépendance énergétiques de la France ⚡

Institut national de l’histoire de l’art (INHA) – 2, rue Vivienne, 75002 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T09:00:00+02:00 – 2023-10-24T13:00:00+02:00

