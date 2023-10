ENSEMBLE, SEMBLABLES ET DIFFÉRENTS Institut National de Jeunes Sourds de Bordeaux Gradignan Catégories d’Évènement: Gironde

ENSEMBLE, SEMBLABLES ET DIFFÉRENTS

Mercredi 22 novembre, 10h00
Institut National de Jeunes Sourds de Bordeaux
Entrée gratuite sans inscription

Ensemble, semblables et différents, luttons contre les préjugés !

Dans la continuité de la journée « Portes Ouvertes » du 13 octobre, l’Institut National de Jeunes Sourds de Bordeaux, avec le soutien de la commune de Gradignan, organise le 22 novembre 2023 une journée spéciale pour la communauté sourde. Venez découvrir la langue des signes, la culture sourde et participez notamment à des olympiades sportives.

Organisé par le comité consultatif de la ville de Gradignan, en partenariat avec l'Institut National de Jeunes Sourds de Bordeaux.

Institut National de Jeunes Sourds de Bordeaux
25 cours du Général de Gaulle, 33170 Gradignan

