L’IMVT ouvre ses portes pour fêter l’architecture Samedi 14 octobre, 10h00 Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires • IMVT

C’est à la Porte d’Aix, tout près de la gare Saint-Charles et de son campus universitaire que l’Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires (IMVT) vient d’ouvrir ses portes en septembre 2023. Il est composé de trois établissements : l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille (ensa•m), l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional d’Aix-Marseille (IUAR) et l’École Nationale Supérieure de Paysage Versailles-Marseille (ENSP).

Venez découvrir ce bâtiment bioclimatique de près de 15 000 m2.

Visites guidées, animations, rencontres et échanges avec les communautés de l’Institut rythmeront cette journée. L’exposition inaugurale est également ouverte au grand public à cette occasion.

C'est à la Porte d'Aix, tout près de la gare Saint-Charles et de son campus universitaire que l'Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires (IMVT) a ouvert ses portes en septembre 2023. Issu de la volonté commune de trois écoles : l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille (ENSA-M), l'Institut d'Urbanisme et d'Aménagement Régional d'Aix-Marseille (IUAR) et l'École Nationale Supérieure du Paysage Versailles-Marseille (ENSP), l'IMVT se structure autour d'objectifs partagés.

L'édifice a été conçu et imaginé par une maitrise d'œuvre regroupant plusieurs cabinets d'architectes (NP2F Architectes, Marion Bernard, Point Suprême, Odile Seyler/Jacques Lucan) et de paysagistes (Atelier Roberta), prônant une architecture s'ouvrant largement vers la ville pour en recevoir tous les échos. Au sein d'un bâtiment bioclimatique de près de 15 000 m2, l'IMVT est doté d'espaces de formation, d'expérimentation et de recherche dédiés aux trois écoles ainsi que d'espaces communs et partagés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

© service communication ensa•marseille