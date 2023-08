Chantier de construction d’une barque mérovingienne : une aventure humaine autour d’une projet d’archéologie expérimentale ! Institut médico-professionnel de Tonnay-Charente (IMPRO – Croix-Rouge française) Tonnay-Charente, 16 septembre 2023, Tonnay-Charente.

Le projet est placé sous le parrainage de sept institutions ou associations réunies au sein d’un comité de pilotage :

• La DRAC Nouvelle-Aquitaine,

• La Ville de Tonnay-Charente, La Croix Rouge,

• L’Institut médico-professionnel de Tonnay-Charente (IMPRO – Croix-Rouge française),

• Le Centre d’Action Polyvalente de Tonnay-Charente,

• L’Association pour la Recherche et l’Étude du Patrimoine Maritime et fluvial (AREPMAREF),

• Le Département de la Charente-Maritime,

• La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan,

Il est aussi placé sous le tutorat de Camille LERET, charpentier de marine des ateliers partagés de l’estuaire (Rochefort), au sein des locaux de l’IMPRO.

D’autres associations ou sociétés savantes participent à l’action, notamment dans le cadre de la médiation auprès du public et font connaître ce patrimoine régional méconnu.

Au-delà de ces buts affichés, la plus grande aventure portée par ce projet est sa dimension humaine, incarnée par la collaboration entre les professionnels, les bénévoles et les élèves de l’IMPRO. Les enfants de l’établissement de la Croix Rouge découvrent en fonction de leurs appétences, de leurs capacités et de leur rythme scolaire, les mondes de l’archéologie, de l’histoire, de la construction navale traditionnelle et paut-être bientôt de la navigation ancienne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© Jean-François Mariotti