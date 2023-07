Cet évènement est passé Ateliers danse reicko spécifiques pour les enfants scolarisés à l’IME Moulins-Gémeaux (Cie WYNKL, Willy Pierre-Joseph) Institut Médico-Educatif Moulins Gémeaux Saint-Denis Catégories d’Évènement: Saint-Denis

3 – 7 juillet
De 12 à 22 ans

Ces ateliers de danse reicko sont spécifiquement et exclusivement dédiés aux enfants scolarisés de l’IME Moulins-Gémeaux afin de leur permettre de suivre une activité artistique adaptée à leurs possibilités physiques au sein de l’établissement. L’intervenant conçoit le stage comme un outil supplémentaire pour les enfants afin d’appréhender leur corps, leurs émotions et ainsi développer l’estime de soi. Institut Médico-Educatif Moulins Gémeaux 11 rue Pierre Brossolette 93200 Saint-Denis 93200 Delaunay – Belleville – Semard Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T10:00:00+02:00 – 2023-07-03T12:00:00+02:00

Institut Médico-Educatif Moulins Gémeaux
Adresse 11 rue Pierre Brossolette 93200
Ville Saint-Denis

