Exposition Métamorphoses (Culture art et handicap) 1 – 11 juillet Institut Médico Educatif « La Feuilleraie » À l'IME La Feuilleraie d'Étampes. Exposition photos et vidéos créée à l'issue d'une résidence immersive réalisée durant 2 semaines en 2022 avec la cie Mobilis Immobilis, le foyer de jour le Pont de Pierre de Brétigny-sur-Orge, la Passerelle de Bruyères-le-Châtel et l'IME la Guillemaine d'Égly.

L’exposition itinérante au sein des structures de l’AAPISE s’arrêtera cet été à l’IME La Feuilleraie d’Étampes pour en faire profiter les membres durant environ 15 jours, ainsi que toutes les familles et visiteurs de la structure le jour de son ouverture le 1er juillet, avec une médiation assurée par La Lisière. Institut Médico Educatif « La Feuilleraie » 14 Rue Magné, 91150 Étampes Étampes 91150 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

