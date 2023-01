Les Nuits de la lecture : Variations pour les derniers jours Institut Liszt Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Entrée libre Réservation : reservation@instituthongrois.fr | 01 43 26 06 44

Les Nuits de la lecture est une manifestation du ministère de la Culture organisée par le Centre national du livre. Institut Liszt Paris 92 Rue Bonaparte, 75006 Paris Quartier de l’Odéon Paris 75006 Île-de-France NUITS DE LA LECTURE : « Variations pour les derniers jours » Nous avons réuni sous ce titre apocalyptique emprunté à l’écrivain Ádám Bodor une sélection de textes qui seront lus dans le cadre des Nuits de la lecture. Le thème de l’édition de cette année est la peur, un sentiment dont les écrivains hongrois décrivent les mécanismes avec maestria. De la petite angoisse lancinante à l’effroi de la fin du monde, le spectre des textes choisis est vaste. Probablement, ceux qui parlent d’une certaine noirceur de la littérature hongroise n’ont pas tout à fait tort…

Textes de Zsigmond Móricz, Ádám Bodor, László Krasznahorkai et János Pilinszky lus par Fanni Endrődi-Engel

