Finissage de l’exposition « RE-RÉ-RES – Hommage à Vera Molnar » Institut Liszt Centre Culturel Hongrois Catégorie d’évènement: Paris

Finissage de l’exposition « RE-RÉ-RES – Hommage à Vera Molnar » Institut Liszt Centre Culturel Hongrois, 14 janvier 2023, . Finissage de l’exposition « RE-RÉ-RES – Hommage à Vera Molnar » Samedi 14 janvier 2023, 16h00 Institut Liszt Centre Culturel Hongrois

Entrée libre

Une soirée de rencontre musicale autour de l’œuvre de Vera Molnar, en présence de l’artiste. Institut Liszt Centre Culturel Hongrois 92 rue Bonaparte 75006 Paris Entrée libre [{« link »: « mailto:reservation@instituthongrois.fr »}]

01 43 26 06 44 https://culture.hu/fr/paris https://www.facebook.com/institutliszt L’Institut Liszt Paris a pour principale mission de promouvoir et faire connaître la culture et la langue hongroises en France. Pour clôturer en beauté notre exposition « RE-RÉ-RES – Hommage à Vera Molnar » nous vous invitons à une soirée de rencontre musicale autour de l’œuvre de Vera Molnar, en présence de l’artiste. A cette occasion, le pianiste et compositeur Melaine Dalibert donnera un concert exceptionnel où il interprétera une sélection d’œuvres de Philip Glass, György Ligeti, et de ses propres compositions.

Entrée libre

Réservation : reservation@instituthongrois.fr | 01 43 26 06 44

En collaboration avec Bernard Chauveau Édition / Galerie 8+4 et Murailles Music

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T16:00:00+01:00

2023-01-14T18:00:00+01:00 Crédit photo : Antoine Porcher

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Institut Liszt Centre Culturel Hongrois Adresse 92 rue Bonaparte Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Institut Liszt Centre Culturel Hongrois Departement Paris

Institut Liszt Centre Culturel Hongrois Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Finissage de l’exposition « RE-RÉ-RES – Hommage à Vera Molnar » Institut Liszt Centre Culturel Hongrois 2023-01-14 was last modified: by Finissage de l’exposition « RE-RÉ-RES – Hommage à Vera Molnar » Institut Liszt Centre Culturel Hongrois Institut Liszt Centre Culturel Hongrois 14 janvier 2023 Institut Liszt Centre Culturel Hongrois

Paris