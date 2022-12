Concert du trio Péter Sárik Institut Liszt Centre Culturel Hongrois Catégorie d’évènement: Paris

Entrée libre sur réservation

Le trio Péter Sárik est l’une des formations les plus populaires et les plus importantes de la scène jazz hongroise. Institut Liszt Centre Culturel Hongrois 92 rue Bonaparte 75006 Paris Entrée libre

01 43 26 06 44 https://culture.hu/fr/paris https://www.facebook.com/institutliszt L’Institut Liszt Paris a pour principale mission de promouvoir et faire connaître la culture et la langue hongroises en France. Son succès tient à l’ouverture d’esprit de ses membres qui s’adressent à un public bien plus large que la plupart des jazzmen. Constitué de transcriptions jazz des œuvres du compositeur hongrois, « X Bartók » a été récompensé par le prix Fonogram du meilleur album de jazz hongrois. Probablement, aucun autre compositeur n’a autant influencé le jazz actuel que Bartók. La force et le dynamisme incroyables de ses œuvres emportent littéralement l’auditeur, sa musique est pleine de ferveur, de mystère, de profondeur infinie et de pureté. Nous avons créé ces transcriptions dans l’objectif de séduire ceux qui sont réticents à la musique de Bartók.

(Péter Sárik) Péter Sárik, piano

Tibor Fonay, contrebasse

Attila Gálfi, batterie

