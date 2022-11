Apprendre le hongrois par les jeux Institut Liszt Centre Culturel Hongrois Catégorie d’évènement: Paris

Entrée libre

Nous vous proposons des après-midis de jeux de sociétés en hongrois pour tout âge et tous niveaux. Institut Liszt Centre Culturel Hongrois 92 rue Bonaparte 75006 Paris Entrée libre [{« link »: « mailto:reservation@instituthongrois.fr »}]

01 43 26 06 44 https://culture.hu/fr/paris https://www.facebook.com/institutliszt L’Institut Liszt Paris a pour principale mission de promouvoir et faire connaître la culture et la langue hongroises en France. Vous vous intéressez à la langue et à la culture hongroises ? Vous avez envie de jouer à des jeux familiers ou d’en découvrir de nouveaux ? Peu importe votre langue maternelle, le 6er décembre, l’Institut Liszt attendra les adultes et les familles de Paris et des environs intéressés pour la première édition de cette soirée : chacun pourra y trouver le jeu de société qui lui convient, qu’il parle couramment ou ne parle que très peu le hongrois, ou qu’il apprenne et souhaite pratiquer cette langue. Entrée libre (avec masque et pass sanitaire) Réservation :

reservation@instituthongrois.fr

01 43 26 06 44

