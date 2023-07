32ème Open international d’échecs de Caen Institut Lemonnier Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados 32ème Open international d’échecs de Caen Institut Lemonnier Caen, 29 octobre 2023, Caen. 32ème Open international d’échecs de Caen 29 octobre – 1 novembre Institut Lemonnier Sur inscription 32ème Open International d’Echecs de Caen à l’Institut Lemonnier à Caen L’Open International d’échecs de Caen est organisé depuis plus de 20 ans par le club de Caen Alekhine, l’un des grands clubs d’échecs de la région Normandie. Du 29 octobre au 1er novembre 2023, deux tournois sont organisés Un premier tournoi ouvert à tous les niveaux, qui accueille notamment les joueurs les plus forts, Maîtres et Grands maîtres français ou étrangers ;

Un second tournoi, réservé à des joueurs de niveau moindre. Chaque tournoi se joue en sept parties de 01h30 + 30 secondes par coup. Ainsi, chaque joueur, quel que soit son niveau participera durant quatre jours à la manifestation. Le programme : Samedi 29 octobre 2023 : accueil des participants puis 1ère ronde à 15h00. Dimanche 30 octobre 2023 : ronde 2 à 09h00 ; ronde 3 à 14h00. Lundi 31 octobre 2023 : ronde 4 à 09h00 ; ronde 5 à 14h00. Mardi 1er novembre 2023 : ronde 6 à 08h30 ; ronde 7 à 13h00 ; remise des prix à 18h15. En 2022, 265 joueurs avaient participé à cette manifestation. Institut Lemonnier 84 rue d’Hérouville 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « contacts@caenalekhine.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Sport Echecs

