Visites olfactives Jeudi 26 octobre, 09h00, 14h00 Institut Lavoisier de Versailles Entrée sur inscription

Lors de cette visite, vous participerez à la collaboration entre Julie C. Fortier, artiste plasticienne et Olivier David, chimiste, pour la fabrication et la mise en forme de matière odorantes.

Au programme: récolte de végétaux aromatiques, extraction des plantes choisies, réalisation d’une huile essentielle, création de cristaux odorants et séance collective pour sentir les essais produits.

Institut Lavoisier de Versailles 45 Av. des États Unis, 78000 Versailles Versailles 78000 Jussieu Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T09:00:00+02:00 – 2023-10-26T12:00:00+02:00

2023-10-26T14:00:00+02:00 – 2023-10-26T17:00:00+02:00

parfum olfaction

Olivier David