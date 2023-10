SEJOUR CULTUREL A PARIS Institut jeunes sourds Paris Paris, 30 octobre 2023, Paris.

SEJOUR CULTUREL A PARIS 30 octobre – 3 novembre Institut jeunes sourds Paris 500

Le séjour se déroulera à Paris pendant 5 jours, du lundi 30 octobre au vendredi 03 novembre 2023.

Le séjour s’articule autour de la découverte culturelle (et historique) de la la capitale:

Visites de musées (Louvre, Grévin..)

Visites de l’institut du monde arabe

Journée à la cité de la Villette

Visite de sites et monuments ( Tour Eiffel, Arc de triomphe)

Visite animée au grand rex

Afin d’inclure les jeunes dans tous les pans du séjour, elles/ils prendront part aux tâches quotidiennes. Chaque adolescent.e participera dans la semaine aux différentes tâches :

– Rangement et nettoyage du logement, etc..

– Nous veillerons à ce que chaque personne puisse effectuer au moins une fois chaque tâche, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes par tâche. L’équipe d’animation participera de la même façon aux différentes tâches.

De part la vie en collectivité, les temps partagés, les jeunes développeront leurs capacités de « savoirs être » et de « savoirs faire » en participant à ces tâches quotidiennes, en respectant les règles du séjour, en étant à l’écoute des autres et de soi-même en favorisant la socialisation par le biais de temps commun et de repas conviviaux. Un planning d’activités (concernant les temps de la journée mais également les soirées) sera prévu pour la semaine, mais celui ci sera en mesure d’évoluer en fonction du temps, de la fatigue mais aussi des envies de chacun.

Institut jeunes sourds Paris 254 Rue Saint-Jacques, 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0545932222 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T09:00:00+01:00 – 2023-10-30T23:59:00+01:00

2023-11-03T00:00:00+01:00 – 2023-11-03T18:30:00+01:00

culture paris