Séjour artistique et culturel à Paris Institut jeunes sourds Paris Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Séjour artistique et culturel à Paris 8 – 15 juillet Institut jeunes sourds Paris 590

Cette « colo apprenante » a pour spécificité :

1/ De permettre à des jeunes de valoriser leurs savoir-faire et savoir-être auprés de nouveaux publics et en developpant leur créativité dans des actions innovantes et dans des lieux qu’elles vont découvrir chaque jours.

2/De pouvoir découvrir des lieux du patrimoine culturel et historique francais, de rencontrer les équipes de médiation d’institutions prestigieuses telles que : le Palais de Chaillot, Beaubourg, Le Louvre, et l’Institut du Monde Arabe.

3/ De s’investir dans une recherche personnelle concernant des femmes illustres, résistantes pendant les années 1940 et de commencer ce travail à Angoulême (Musée de la Resistance) pour le poursuivre à Paris en créant une chorégraphie sur le parvis des Droits de l’Homme, hommage au réseau du Musée de l’Homme.

Plus précisément :

Les jeunes seront initiées à diverses disciplines artistiques lors d’ateliers de pratique mais participeront aussi activement à l’élaboration de performances et d’un spectacle final qui sera offert à un groupe d’enfants arrivant de la Martinique pour une colonie à Paris.

Les activités d’initiation et de recherche se déroulant à l’intérieur alterneront avec la découverte de lieux et d’espaces extérieurs propices à la recherche chorégraphique.

Institut jeunes sourds Paris 254 Rue Saint-Jacques, 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0545932222 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T07:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-15T00:00:00+02:00 – 2023-07-15T21:30:00+02:00

théâtre Danse

CAJ Bel-Air/Grand-Font