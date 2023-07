Découverte des collections de la cinémathèque Institut Jean Vigo Perpignan, 16 septembre 2023, Perpignan.

Découverte des collections de la cinémathèque Samedi 16 septembre, 15h00 Institut Jean Vigo Gratuit. Entrée libre.

Au cours de cette visite, vous pourrez explorer les salles de conservation qui abritent les collections d’affiches de 1900 à nos jours, les caméras et projecteurs tels que le Bolex, le Pathé Baby, le Cinemeccanica, ainsi que les tables de montage à partir des années 30. Vous découvrirez également des collections de bobines et de photos de tournages, constituant une part importante du patrimoine cinématographique.

Cette visite est conçue pour les adultes et les jeunes à partir de 10 ans. Elle sera suivie d’un atelier intitulé « La petite fabrique du film », où les participants auront l’occasion de créer leur propre film. Enfin, la journée se clôturera avec la projection de films patrimoniaux locaux récemment restaurés.

Voici le programme détaillé :

– 15h : Visite des collections

– 16h : Ateliers pour les 10-17 ans : La Petite Fabrique du Film

– 16h30 : Projection des derniers films restaurés et numérisés mettant en scène Perpignan et le département, à partir des années 30.

Institut Jean Vigo 1 rue Jean Vielledent, 66000 Perpignan L'Institut Jean-Vigo, fondé en 1983, est une cinémathèque euro-régionale, centre permanent d'animation et de recherches sur le cinéma géré dans un cadre associatif. Cet institut porte le nom du réalisateur français Jean Vigo (1905-1934).

©Sylvie Borrell