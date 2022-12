Du Big-Bang aux trous noirs, par la pensée Institut Henri Poincaré Paris Catégorie d’évènement: Paris

Réservation obligatoire par email, gratuit, pas de prise en charge des frais de transport

L’univers a-t-il toujours existé ? Comment peser les étoiles et les planètes ? Comment « voir » les trous noirs ? Le temps est-il un concept fondamental ? Institut Henri Poincaré 11 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris Quartier du Val-de-Grâce Paris 75005 Île-de-France La démarche scientifique est une alliance extraordinairement fructueuse entre curiosité intellectuelle pour le monde qui nous entoure, observations minutieuses des phénomènes naturels et raisonnements mathématiques. L’objectif principal de l’exposé sera d’illustrer, sur quelques exemples simples mais néanmoins spectaculaires, la puissance de cette démarche.

Nous tenterons d’aborder les questions suivantes. Comment une observation très simple permet de déduire que l’univers ne peut pas avoir toujours existé ? Comment peut-on peser les étoiles et les planètes ? Comment peut-on « voir » les trous noirs ? Le temps est-il un concept fondamental ?

L’exposé s’adresse à des classes de la 3ème à la Terminale. Il ne présuppose aucune connaissance scientifique particulière.

Cette conférence sera animée par Frank Ferrari, enseignant-chercheur en physique à l’Université libre de Bruxelles. Légende de l’image :

Le trou noir du Sagittaire, dit A* (« Sagittarius A* »), objet supermassif se trouvant au centre de la Voie Lactée (notre propre galaxie). Cette image a été obtenue récemment par le « Event Horizon Telescope » (le « télescope pour l’horizon des événements »), qui est en fait constitué par huit télescopes dont la puissance combinée est équivalente à celle d’un unique télescope qui aurait la taille de la terre entière. Nous discuterons dans l’exposé comment ce trou noir a été découvert, bien avant qu’une image puisse être produite, et quelles sont les conséquences pour la physique fondamentale.

