Visite nocturne de l’exposition « ASensitiv » à l’Institut Giacometti Samedi 13 mai, 18h00 Institut Giacometti Évènement gratuit, sans réservation.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, rejoignez-nous le samedi 13 mai pour découvrir l’exposition ASensitiv de 18h à 23h.

À l’invitation de la Fondation Giacometti, Rebecca Warren – l’une des principales protagonistes de l’art contemporain – a sélectionné un certain nombre d’œuvres d’Alberto Giacometti de leur collection pour les présenter aux côtés des siennes, y compris de nouvelles œuvres réalisées spécialement pour cette exposition.

Dans ASensitiv, Warren analyse les liens révélateurs, voire hallucinatoires, entre son travail et l’art et la personnalité d’Alberto Giacometti. Combinant sculptures, peintures et dessins, cette exposition est l’occasion de considérer son travail en relation avec l’un des maîtres de l’art moderne.

Institut Giacometti 5 rue Victor Schoelcher 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France +33 1 87 89 76 77 http://www.institut-giacometti.fr L’Institut est le lieu de référence pour l’œuvre de Giacometti consacré aux expositions, à la recherche et à la pédagogie.

D’une superficie de 350 m2, l’Institut Giacometti se situe au 5 rue Victor Schœlcher dans le 14ème arrondissement, quartier de Montparnasse où Giacometti a vécu et travaillé pendant toute sa carrière.

II est installé dans l’ancien atelier de l’artiste-décorateur Paul Follot, un hôtel particulier classé de style Art Déco, dont les décors ont été préservés, restaurés et réaménagés.

De manière permanente, l’atelier reconstitué d’Alberto Giacometti composé de son mobilier, d’objets personnels, de murs peints par l’artiste et d’œuvres, pour certaines encore jamais exposées. Métro ligne 4 et 6 : Raspail ou Denfert-Rochereau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:59:00+02:00

Alberto Giacometti, Femme au chariot, 1943-1945 © Succession Alberto Giacometti / Adagp, Paris 2023

Rebecca Warren, Hot Nike, 2020 © Rebecca Warren, courtesy Maureen Paley, Galerie Max Hetzler, et Matthew Marks Gallery