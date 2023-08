Visite guidée – Annette en plus infiniment Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite guidée – Annette en plus infiniment 16 et 17 septembre Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot Entrée libre, dans la limite des places disponibles (20 personnes)

Libre, résolue et joyeuse, s’adaptant aux conditions de vie frugales du Montparnasse artistique et populaire, Annette Giacometti, née Annette Arm, ne cessera de poser pour son mari, pour qui elle devient inséparable de l’œuvre. A la mort d’Alberto Giacometti, elle veillera à la protection de son œuvre et permettra la création de la Fondation Giacometti dont on célèbre cette année les vingt ans.

À l’occasion d’une visite guidée, découvrez l’exposition-hommage « Annette en plus infiniment » qui montre pour la première fois les différentes facettes de cette personnalité hors du commun.

Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot 5 rue Victor Schœlcher 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France +33 (0) 01 44 54 52 46

D’une superficie de 350 m2, l’Institut Giacometti se situe au 5 rue Victor Schœlcher dans le 14e arrondissement, quartier de Montparnasse où Giacometti a vécu et travaillé pendant toute sa carrière.

II est installé dans l’ancien atelier de l’artiste-décorateur Paul Follot, un hôtel particulier classé de style Art Déco, dont les décors ont été préservés, restaurés et réaménagés. Métro ligne 4 et 6 : Raspail ou Denfert-Rochereau | RER B : Denfert-Rochereau | Bus ligne : 38, 68, 88, ou 91 | L’institut ne possède pas de vestiaire | Les poussettes ne sont pas autorisées dans les espaces d’exposition | Un ascenseur est à la disponibilité des personnes à mobilité réduite, cependant tous les espaces ne sont pas accessibles. Plusieurs marches délimitent les espaces, notamment les toilettes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00

Vue de salle de l’exposition « Annette en plus infiniment »

Photo : Fondation Giacometti

© Succession Alberto Giacometti / Adagp, Paris 2023