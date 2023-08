Visite libre – Découverte de l’Institut Giacometti Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite libre – Découverte de l’Institut Giacometti 16 et 17 septembre Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Découvrez le temps d’un week-end, entre amis ou en famille, l’Institut Giacometti, son architecture et l’exposition « Annette en plus infiniment ».

L’Institut Giacometti est installé dans un hôtel particulier classé, situé à Montparnasse, quartier où Giacometti a vécu et travaillé pendant toute sa carrière. Un site d’exception à l’image de l’Institut, établissement culturel inédit à Paris, à la fois outil dédié à la recherche et musée à taille humaine permettant une proximité avec les oeuvres. Plus qu’un simple espace d’exposition, l’Institut est un centre d’étude et un lieu de découvertes.

Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot 5 rue Victor Schœlcher 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France +33 (0) 01 44 54 52 44 https://www.fondation-giacometti.fr/fr/institut https://www.facebook.com/InstitutGiacomettiParis/;https://www.facebook.com/FondationGiacomettiParis/;https://twitter.com/FAAGiacometti;https://www.instagram.com/fondation_giacometti/ L’Institut est le lieu de référence pour l’œuvre de Giacometti consacré aux expositions, à la recherche et à la pédagogie

D’une superficie de 350 m2, l’Institut Giacometti se situe au 5 rue Victor Schœlcher dans le 14e arrondissement, quartier de Montparnasse où Giacometti a vécu et travaillé pendant toute sa carrière.

II est installé dans l’ancien atelier de l’artiste-décorateur Paul Follot, un hôtel particulier classé de style Art Déco, dont les décors ont été préservés, restaurés et réaménagés. Métro ligne 4 et 6 : Raspail ou Denfert-Rochereau | RER B : Denfert-Rochereau | Bus ligne : 38, 68, 88, ou 91 | L’institut ne possède pas de vestiaire | Les poussettes ne sont pas autorisées dans les espaces d’exposition | Un ascenseur est à la disponibilité des personnes à mobilité réduite, cependant tous les espaces ne sont pas accessibles. Plusieurs marches délimitent les espaces, notamment les toilettes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Vue de salle de l’exposition « Annette en plus infiniment »

Photo : Fondation Giacometti

© Succession Alberto Giacometti / Adagp, Paris 2023