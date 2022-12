Colloque Armand Tuffin de La Rouërie. Les relations Bretagne – Etats-Unis, XVIIe – XXIe siècles Institut Franco-Américain, 28 janvier 2023, Rennes.

Colloque gratuit, ouvert à tous dans la limite des places disponibles.

Organisé par l’Institut Culturel de Bretagne – Skol Uhel ar Vro, en collaboration avec l’association Breizh Amerika, à l’occasion des 230 ans de la mort de La Rouërie, à Lamballe le 30 janvier 1793.

Institut Franco-Américain 7 quai Châteaubriand 3500 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne

La publication du livre de Thierry de Navacelle sur l’histoire du Colonel Armand de la Rouërie aux Editions du Temps, et le prochain tournage d’une fiction télévisée, permet un rappel historique de ce que fut la vie de La Rouërie et de son action auprès de Lafayette. Cela permet également une mise en perspective des liens entre les États-Unis et la Bretagne depuis près de deux siècles et demi.

La journée se déroulera à Rennes. Armand Tuffin de la Rouërie ayant siégé au Parlement de Bretagne lors des États Généraux de Bretagne, c’est un lieu représentatif de sa vie de parlementaire et d’homme politique. De plus, la journée se déroulera à l’Institut Franco-Américain de Rennes, situé dans l’hôtel particulier Thétiot du Demaine, haut lieu de l’histoire américaine à Rennes.

Les intervenants sont des historiens, Charles Kergaravat, le président de Breizh-Amerika, François-Xavier Lefranc, d’Ouest-France. Tables-rondes et échanges animés par Joël Bigorgne et Christian Gouerou, journalistes d’Ouest-France.



