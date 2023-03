Soirée sur le thème du Sénégal Institut français Mainz Mayence Catégorie d’Évènement: Mayence

Soirée sur le thème du Sénégal Institut français Mainz, 20 mars 2023, Mayence. Soirée sur le thème du Sénégal Lundi 20 mars, 19h00 Institut français Mainz Entrée libre Cette année, l’Institut français de Mayence consacre la Journée internationale de la Francophonie au Sénégal. Venez découvrir le pays de la Téranga et sa richesse culturelle dans les domaines de la littérature, de la musique, de l’art et de la gastronomie le 20 mars 2023 à 19h. Célébrez la langue française dans toute sa diversité ! Institut français Mainz Schillerstraße 11 mainz Mayence 55116 Altstadt Rhénanie-Palatinat [{« type »: « link », « value »: « https://www.institutfrancais.de/fr/node/22440 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T19:00:00+01:00 – 2023-03-20T20:30:00+01:00

2023-03-20T19:00:00+01:00 – 2023-03-20T20:30:00+01:00 ©IF Deutschland

Détails Catégorie d’Évènement: Mayence Autres Lieu Institut français Mainz Adresse Schillerstraße 11 mainz Ville Mayence Lieu Ville Institut français Mainz Mayence

Institut français Mainz Mayence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayence/

Soirée sur le thème du Sénégal Institut français Mainz 2023-03-20 was last modified: by Soirée sur le thème du Sénégal Institut français Mainz Institut français Mainz 20 mars 2023 Institut français Mainz Mayence Mayence

Mayence