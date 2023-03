Festival du film de la Francophonie Institut français Hambourg Hambourg Catégorie d’Évènement: Hambourg

Festival du film de la Francophonie 20 mars – 3 avril Institut français Hambourg L'Institut français de Hambourg organise cinq soirées de films avec des longs et courts métrages de Tunisie, de Suisse, du Québec, d'Argentine et de France, en version originale, sous-titrée en allemand ou en anglais. Cinq dates du 20 mars au 03 avril 2023. Institut français Hambourg Heimhuder Straße 55, 20148 Hambourg

2023-03-20T19:00:00+01:00 – 2023-03-20T21:00:00+01:00

2023-04-03T19:00:00+02:00 – 2023-04-03T21:00:00+02:00 ©IF Hamburg

