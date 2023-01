Concours Dis-moi dix mots Institut Français du Qatar Doha Catégorie d’Évènement: Doha

Concours Dis-moi dix mots Institut Français du Qatar, 15 janvier 2023, Doha. Concours Dis-moi dix mots 16 janvier et 15 mars Institut Français du Qatar Dis-moi Dix mots Institut Français du Qatar Doha – Qatar Doha Home Dans le cadre de la francophonie 2023, l’Institut francais du Qatar organise le concours des 10 mots :

Année-lumière / avant-jour / dare-dare / déjà-vu / hivernage / lambiner / plus-que-parfait / rythmer / synchrone / tic-tac

Ce concours est ouvert à tous, classes d’écoles ou d’universités et même aux particuliers !

Seront récompensés les lauréats des 4 catégories suivantes :

• Meilleure production jeunes (jusqu’à 8 ans)

• Meilleure production pré-ado (de 8 à 12 ans)

• Meilleure production ado (de 12 à 18 ans)

• Meilleure production tout public

Un jury composé de 3 personnes évaluera les productions selon les critères prédéfinis dans la grille d’évaluation.

Les Format des productions :

Les productions devront indiquer clairement le nom de l’auteur, son âge, son établissement d’origine et le nom de son professeur de français (ou référent), s’il est élève ou étudiant. Les candidats ne peuvent soumettre qu’une SEULE production, qu’ils participent dans un groupe-classe ou seuls.

Texte :

Il s’agira d’un texte court (maximum 20 lignes) selon un genre stylistique libre (prose, poésie, acrostiche, genre comique, dramatique…). Dans le corps du texte, les dix mots devront être clairement soulignés. Format requis : PDF.

Vidéo et audio :

Il s’agira d’une vidéo (format Mp4) ou d’un document audio (format MP3) d’une longueur maximale de 2 minutes. Le candidat s’engage à respecter les droits d’auteurs, images et musiques utilisées dans sa production.

Dessin :

Pas de contraintes particulières. Les productions devront être scannées. Elles seront récupérées ultérieurement pour une éventuelle exposition (format JPEG ou PDF).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-15T22:00:00+01:00

2023-03-14T23:00:00+01:00 Institut Français du Qatar

Détails Catégorie d’Évènement: Doha Autres Lieu Institut Français du Qatar Adresse Doha – Qatar Ville Doha Age minimum 3 Age maximum 77 lieuville Institut Français du Qatar Doha

Institut Français du Qatar Doha https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/doha/

Concours Dis-moi dix mots Institut Français du Qatar 2023-01-15 was last modified: by Concours Dis-moi dix mots Institut Français du Qatar Institut Français du Qatar 15 janvier 2023 Doha Institut Français du Qatar Doha

Doha