Café-Philo « A tout les temps » Institut Français du Cambodge, 30 mars 2023, សង្កាត់បឹងរាំង. Café-Philo « A tout les temps » Jeudi 30 mars, 18h30 Institut Français du Cambodge Sur inscription Café-philo « A tout les temps » Les élèves de 1ère HLP du Lycée Français de Phnom Penh s’essayent au débat philosophique autour de grandes questions sur le temps !

Pendant une heure, ils animeront les discussions entre eux et avec le public pour tenter de comprendre le temps dans la philosophie. Institut Français du Cambodge 218 rue 184 Phnom Penh សង្កាត់បឹងរាំង 120204 Phnom Penh Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Lycée Français René Descartes de Phnom Penh

