Projection du film « La ligne » de Ursula Meier en partenariat avec le Bureau de la Coopération Suisse au Burundi Institut français du Burundi Bujumbura Catégorie d’Évènement: Bujumbura

Projection du film « La ligne » de Ursula Meier en partenariat avec le Bureau de la Coopération Suisse au Burundi Institut français du Burundi, 21 mars 2023, Bujumbura. Projection du film « La ligne » de Ursula Meier en partenariat avec le Bureau de la Coopération Suisse au Burundi Mardi 21 mars, 18h30 Institut français du Burundi Institut français du Burundi 9 Chaussée Prince Louis Rwagasore Bujumbura Vugizo Bujumbura Mairie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T17:30:00+01:00 – 2023-03-21T19:00:00+01:00

2023-03-21T17:30:00+01:00 – 2023-03-21T19:00:00+01:00 ©na

Détails Catégorie d’Évènement: Bujumbura Autres Lieu Institut français du Burundi Adresse 9 Chaussée Prince Louis Rwagasore Ville Bujumbura Lieu Ville Institut français du Burundi Bujumbura

Institut français du Burundi Bujumbura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bujumbura/

Projection du film « La ligne » de Ursula Meier en partenariat avec le Bureau de la Coopération Suisse au Burundi Institut français du Burundi 2023-03-21 was last modified: by Projection du film « La ligne » de Ursula Meier en partenariat avec le Bureau de la Coopération Suisse au Burundi Institut français du Burundi Institut français du Burundi 21 mars 2023 Bujumbura Institut Français du Burundi Bujumbura

Bujumbura