Cérémonie de clôture Institut Français d’Indonésie Gondangdia Catégorie d’Évènement: Gondangdia

Cérémonie de clôture Institut Français d’Indonésie, 18 mars 2023, Gondangdia. Cérémonie de clôture Samedi 18 mars, 18h00 Institut Français d’Indonésie Inscription via RSVP La semaine de la Francophonie 2023 se clôturera par un concert de Jazz par le groupe Dika Chasmala Trio feat Asteriska & Andy Gomez ainsi que des prestations artistiques des élèves du lycée Labschool Cibubur et des étudiants de français des campus d’Universitas Indonesia et Universitas Negeri Jakarta et Tasha, une chanteuse indonésienne d’origine tunisienne. Enfin les ambassadeurs des pays francophones partenaires remettront les prix aux gagnants du concours de chant. Pour les amateurs de gastronomie, ne manquez pas le buffet de spécialités francophones en fin de soirée ! Dika Chasmala Trio feat Asteriska & Andy Gomez

Groupe de jazz composé de Dika Chasmala (violon), Asteriska (voix) et Andy Gomez (piano). Ils interprèteront le répertoire français lors de la soirée de clôture de la semaine de la Francophonie 2023. Institut Français d’Indonésie Jalan Thamrin 20 Jakarta Gondangdia 10350 RW 04 [{« type »: « link », « value »: « http://linktr.ee/Francophonie »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T12:00:00+01:00 – 2023-03-18T15:00:00+01:00

2023-03-18T12:00:00+01:00 – 2023-03-18T15:00:00+01:00 ©Institut Français d’Indonésie

Détails Catégorie d’Évènement: Gondangdia Autres Lieu Institut Français d'Indonésie Adresse Jalan Thamrin 20 Jakarta Ville Gondangdia Lieu Ville Institut Français d'Indonésie Gondangdia

Institut Français d'Indonésie Gondangdia https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gondangdia/

Cérémonie de clôture Institut Français d’Indonésie 2023-03-18 was last modified: by Cérémonie de clôture Institut Français d’Indonésie Institut Français d'Indonésie 18 mars 2023 Gondangdia Institut Français d'Indonésie Gondangdia

Gondangdia