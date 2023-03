Projection de film roumain Institut Français d’Indonésie Gondangdia Catégorie d’Évènement: Gondangdia

Projection de film roumain Institut Français d’Indonésie, 17 mars 2023, Gondangdia. Projection de film roumain Vendredi 17 mars, 18h00 Institut Français d’Indonésie Inscription via RSVP Două lozuri

Comédie

1h

En roumain avec sous-titres en français

Ce film réalisé par Paul Negoescu, joué par Dragoș Bucur, Dorian Boguță et Alexandru Papadopol, raconte l’histoire comique de deux personnes désespérées qui ont recours à la solution dont nous rêvons tous quand nous avons besoin d’argent rapidement et facilement – jouer au Lotto… Mais le manque d’expérience leur jouera des tours, car pour gagner au loto il ne suffit pas seulement d’acheter un ticket, et qu’il soit gagnant, il faut surtout ne pas le perdre. Institut Français d’Indonésie Jalan Thamrin 20 Jakarta Gondangdia 10350 RW 04 [{« type »: « link », « value »: « http://linktr.ee/Francophonie »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

