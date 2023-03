Concours de contes Ayo Dongeng Institut Français d’Indonésie Gondangdia Catégorie d’Évènement: Gondangdia

Concours de contes Ayo Dongeng Institut Français d’Indonésie, 17 mars 2023, Gondangdia. Concours de contes Ayo Dongeng Vendredi 17 mars, 13h30 Institut Français d’Indonésie sur invitation Tu es lycéen et tu étudies le français ? C’est le moment de montrer que ton école est la meilleure en participant à ce concours pendant la Semaine de la Francophonie !

Demande à ton professeur de t’inscrire au concours grâce à l’invitation reçue par ton école.

Tu pourras également profiter du spectacle offert pas les conteurs professionnels rassemblés par le collectif Ayo Dongeng, alors viens t’amuser à l’IFI ! Institut Français d’Indonésie Jalan Thamrin 20 Jakarta Gondangdia 10350 RW 04 [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/feteduconte2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T07:30:00+01:00 – 2023-03-17T09:00:00+01:00

2023-03-17T07:30:00+01:00 – 2023-03-17T09:00:00+01:00 ©Institut Français d’Indonésie

Détails Catégorie d’Évènement: Gondangdia Autres Lieu Institut Français d'Indonésie Adresse Jalan Thamrin 20 Jakarta Ville Gondangdia Lieu Ville Institut Français d'Indonésie Gondangdia

Institut Français d'Indonésie Gondangdia https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gondangdia/

Concours de contes Ayo Dongeng Institut Français d’Indonésie 2023-03-17 was last modified: by Concours de contes Ayo Dongeng Institut Français d’Indonésie Institut Français d'Indonésie 17 mars 2023 Gondangdia Institut Français d'Indonésie Gondangdia

Gondangdia